Malatya'da çok şiddetli deprem!
Adıyaman çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetini Kandilli 5,7 AFAD ise 5,2 olarak ölçtü.
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin doğusunda 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya,Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
AFAD: 5.2
AFAD'ın verilerine göre ise depremin merkez üssü Malatya Pütürge, depremin büyüklüğü ise 5,2 olarak ölçüldü. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli: 5.7
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika depremin büyüklüğünü 5,7 olarak belirlerken merkez üssü olarak Malatya Pütürge işaret edildi, Kandilli'ye göre deprem yeryüzüne 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.