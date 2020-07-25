  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 19:48:17 -
Malatya'da çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kelhalil Mahallesi mevkisinde 3 farklı noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangına Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye ekibi ve bir dozer, 2 arazöz ve 21 Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle müdahale edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektar meşelik alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı