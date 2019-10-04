Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi
Malatya'nın Darende ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.04 Ekim 2019 Cuma 16:43
İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktakiKılıçbağı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Mehmet Topuz (54), dengesini kaybederek düştü.
Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Topuz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Topuz'un cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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