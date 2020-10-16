Malatya’da Cazibe Merkezi teşvik mutluluğu yaşanıyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere verilen cazibe merkezlerine yönelik devlet teşviklerinin 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını böylece yeni yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Çalık, Malatya dahil bölgedeki illerin ekonomisi için büyük önem arz eden cazibe merkezleri programı desteklerinden yararlanma süresinin 2021 yılı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığını belirterek, programın bölgede istihdamın arttırılması ve göçün azaltılmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Yatırımlar daha cazip hale getirildi

Çalık, bu illerde verilen teşviklerle yatırımların daha cazip hale getirildiğini, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan kararda, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatlarının değerlendirileceğini belirterek, “Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek” dedi. Çalık, Cazibe Merkezleri programı kapsamındaki desteklerin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür etti.

Bölge illerine hayırlı olsun

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cazibe Merkezleri kapsamında enerji ve SSK teşviklerinin uzatılmasının Malatya’nın da içinde bulunduğu bölge illeri için hayati önem taşıdığını belirterek, ” Başta Malatya’mız olmak üzere bölge illerine de hayırlı olsun. Böylelikle yatırımlar hız kesmeden devam edecek, Malatya kazanacak, bölge kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar çok iyi faydalanmalı

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Teşvik bölgesi uygulaması konusunun 7 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayınlandığını anımsatarak, “Önemli bir problemi de böylece sayın cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile aşmış olduk. 31 Aralık 2021 tarihine kadar devamına karar verilmiş oldu. İnşallah yatırımcılarımız ve Malatya'mız bundan çok iyi faydalanır” dedi.

İstihdam artışını sağlayacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Cazibe Merkezleri desteklerinden faydalanmak için asgari 5 Milyon TL yatırım şartının 2 Milyon TL’ye düşürülmesi olumlu bir gelişmedir. Bundan sonra küçük yatırımcılar da OSB’de fabrika kurmaya karar verecektir, bu da fabrika sayısını arttırarak istihdam sayımızın çoğalmasını sağlayacaktır. Malatya sanayisine yatırımlar bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.