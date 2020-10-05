  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:37:50 -
Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Turan Gündoğdu'nun kullandığı çapa motoru, D-300 kara yolu Akçatoprak Mahallesi girişinde devrildi.

Kazada yaralanan baba Galip ve oğlu Turan Gündoğdu 112 Acil Servis ekibi tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken römork kısmında bulunan anne Hatice Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan baba Galip Gündoğdu, hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateş..
Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Yunanistan'ın navtex provokasyonunun ardından Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan koordinasyon toplantı..
Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin
Gündem

Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Türkiye, 30 yıl önceki gibi bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olan Ermenistan'a tepki gösterdi ve Ermeni teröristlerle iş bir..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay