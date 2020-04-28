  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da bir şahıs kayınpederi tarafından vuruldu

Malatya’da kayınpederi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

2020-04-28 01:27:26 -
Malatya’da bir şahıs kayınpederi tarafından vuruldu

Malatya’da kayınpederi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı merkez Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ulukaya sokak içerisinde meydana gelen olayda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı S.U. kayınpederi B.C. tarafından silahla açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayın şüphelisi B.C. olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayın duyulmasının ardından akraba olan tarafların yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri hastane de geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı