Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Akçadağ İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30 Eylül'de aldığı kararla karantinaya alınan Durulova Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Akçadağ İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararla Durulova Mahallesi'nde uygulanan karantina 13 Ekim 2020 tarihinde saat 12.00’den itibaren kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.