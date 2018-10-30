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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Malatya'da, park ücreti nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30 Ekim 2018 Salı 21:15
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Emeksiz Caddesi'ndeki parkmetre görevlisi S.K. ile Engin Doğan (40) arasında park ücreti yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine olaya S.K'nin kardeşi S.K. de karıştı.

Olayda bıçakla yaralanan Engin Doğan kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Doğan'ı bıçakladığı iddiasıyla parkmetre görevlisinin kardeşini gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 21:15
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