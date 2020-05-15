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Malatya’da berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanı 3 kişinin testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:16:21 -
Malatya’da berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanı 3 kişinin testi pozitif çıktı

MALATYA (AA) - Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte berber, güzellik salonu ve kuaför çalışanlarına yönelik yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 3 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Bentli, yaptığı açıklamada, ekiplerin il genelinde yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda çeşitli taramalar da yaptıklarını ifade eden Bentli, şöyle devam etti:

"Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir."

Bentli, virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunun unutulmamasını isteyerek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

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