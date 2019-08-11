Malatya‘da bayram namazında camiler doldu taştı Malatya’da Kurban Bayramı namazı nedeniyle kentteki camiler doldu taştı.

Malatya’da Kurban Bayramı namazı nedeniyle kentteki camiler doldu taştı.

Bayram namazını özellikle Şehit Mezarlığı Cami’de kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurdu.

Yoğunluk yaşanan camilerde yer kalmayınca bazı vatandaşlar bayram namazını cami bahçelerinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan duaların ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

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