Malatya'da baraj gölüne giren genç boğuldu
MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Beyazsaray mevkisinde yakınlarıyla gezmeye gide Y.S.K, (15) serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.
Bir süre sonra Y.S.K'nin suda çırpındığını gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Y.S.K'yi 9 metre derinlikte sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından Y.S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Y.S.K'nin cesedi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.