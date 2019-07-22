0553 313 94 23

Malatya’da Avrupa heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:50
Malatya’da Avrupa heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, şehrin 16 yıllık özlemini de dindirmeye hazırlanıyor.


Yeni Malatyaspor’un, Süper Lig’deki ikinci sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ön elemelere kalması şehirde büyük heyecan yaşattı. Malatya temsilcisi, perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacağı Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla birlikte şehrin 16 yıllık Avrupa özlemine de son vermiş olacak.


1986 yılında Malatya Belediyespor adıyla kurulan Yeni Malatyaspor, şu an amatör küme futbol liginde mücadele eden Malatyaspor’un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu olarak bu uzun serüvene başlamıştı.


2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında TFF 2. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamlayarak, TFF 1. Lig’e yükseldi.


2015-2016 sezonunda 1. Lig’i 43 puanla 11. sırada bitiren Yeni Malatyaspor, bir sonraki sezon 61 puan toplayarak Sivasspor’un 1 puan gerisinde ikinci olarak Süper Lig’e yükseldi.


2017-2018 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ilk sezonunda 43 puanla 10. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise ligi 5. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.


Daha önce de Malatyaspor, 2002-2003 sezonunda 52 puanla lig 5.’si olmuş ve Türkiye’yi UEFA Kupası’nda temsil etmişti. İsviçre’nin Basel ekibine Malatya’da oynanan karşılaşmada 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, ikinci maçta rakibini İsviçre’de 2-1 yenmesine karşın elenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Londra'daki AVM yangını, hızla çevresine yayılıyor
    1. Londra'daki AVM yangını, hızla..
    2. YHT Kurban Bayram biletleri sorgula..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB’nin..
    4. Dicle EDAŞ ekipleri olumsuz hava..
    5. Yılbaşından itibaren ‘Ar-Ge’li haber..
    6. Irak’ın zorlu yaşamını omuzlayan..
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    8. Çan Bardakçılar menfez çalışmaları..
    9. Modalife’dan 1 günde teslim fırsatı!
    10. Altun: “Mesleklerle ilgili en doğru..
    11. Hastaneye hasta ziyaretine giderken..
    12. Dışişleri Bakanı..
    13. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    14. Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın adı..
    15. (Özel) Böbreğinde unutulan katater..
    16. Eğitimde liyakat çağrısı
    17. Kulisleri sallayan gelişme! Yeni..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim de..
    19. Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme..
    20. Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
    21. Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı..
    22. Bakan açıkladı: "Tavukları kesime..
    23. Faizde büyük indirim bekleniyor
    24. Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile..
    25. 3 malzemeli pratik kurabiye
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35..
    27. "Uluslar arasında köprü olmaya devam..
    28. Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş..
    29. Siirt’te açılan yüzme kursları..
    30. Suça karışan Suriyeliler sınır dışı..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..