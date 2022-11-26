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Aktüel Malatya’da altgeçitte kaza: Yaralılar var
Aktüel

Malatya’da altgeçitte kaza: Yaralılar var

Malatya’da alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 18:30:00 -
Malatya’da altgeçitte kaza: Yaralılar var

Kaza, 15.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Turgut Temelli alt geçidi içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan F. A. idaresindeki 23 HE 938 plakalı araç ile Y. E. Aynı yöne ilerleyen 44 HR 577 plakalı araç alt geçit içerisinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte R.G ve K.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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