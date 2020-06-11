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Malatya’da 2 mahallede karantina kaldırıldı

Malatya’da 2 mahallede 14 gündür uygulanan karantina sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:26:23 -
Malatya’da 2 mahallede karantina kaldırıldı

Malatya’da 2 mahallede 14 gündür uygulanan karantina sona erdi.


Yazıhan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplandı. Toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 28 Mayıs’tan beri karantinada olan ilçeye bağlı Kömüşhan Mahallesi ile Sürür Mahallesi’nin durumu görüşüldü. Yapılan sağlık taramasında Covid-19 belirtisi olan herhangi bir kişinin bulunmaması nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72/7 maddesi gereğince 2 mahallede uygulanan karantinanın 11 Haziran saat 08.00’den itibaren kaldırılmasına karar verildi.

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