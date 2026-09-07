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Yerel Malatya'da 17 yaşındaki çocuk parkta saldırıya uğradı, 3 çocuk gözaltında
Yerel

Malatya'da 17 yaşındaki çocuk parkta saldırıya uğradı, 3 çocuk gözaltında

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Malatya'da 17 yaşındaki çocuk parkta saldırıya uğradı, 3 çocuk gözaltında

Olay 6 Eylül'de Yeşilyurt'un Çukurdere Mahallesi'nde yaşandı; darp anları cep telefonuyla kaydedildi. Valilik, tahkikata başlandığını bildirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'ndeki bir parkta 17 yaşındaki O.K.E., 6 Eylül'de 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Olayla ilgili 3 çocuk gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan grupla karşılaşan O.K.E., gruptakiler tarafından darp edildi. Saldırı sırasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntü aldığı öğrenildi. Görüntülerin daha sonra bir yakını aracılığıyla çocuğun ailesine gönderildiği belirtildi.

Anne Güley Ertaş, oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Valilik: Üç çocuk yakalandı, tahkikata başlandı

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde yer alan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmada olayın 6 Eylül 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda mağdur O.K.E.'nin ifadesine istinaden A.S.Ç., A.T.K. ve Y.K. isimli çocukların yakalandığı ve olayla ilgili gerekli tahkikata başlandığı bildirildi.

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