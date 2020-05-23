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Malatya’da 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi

Malatya’da, otomobilin stepnesine gizlenmiş halde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalanıp gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:20:07 -
Malatya’da 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi

Malatya’da, otomobilin stepnesine gizlenmiş halde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalanıp gözaltına alındı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışma sonucunda şehrin girişindeki uygulama noktasında bir otomobilde arama yapıldı.


Aramada otomobilin stepnesine saklanmış 6 paket halinde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak M.K, N.B ve M.K’nın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.


Başka bir çalışmada ise, 1 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili S.Y isimli zanlı gözaltına alındı.

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