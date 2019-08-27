Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur peşinde

3. Ligin yeni takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi. Türkiye Kupası 1. Tur maçında yarın sahasında 12 Bingölspor takımını ağırlayacak turuncu yeşillilerde bütün hesaplar turu geçme üzerine yapılıyor.

Takımdaki son durumla ilgili konuşan teknik sorumlu Hayati Palancı tek düşüncelerinin turu atlamak üzerine olduğunu söyledi.

Bu sezon Malatya’yı 3. Lig’de temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Palancı, “İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Yarın Malatyalıların karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tabi rakibimizin bazı sıkıntılardan dolayı sahaya çıkmama gibi bir durumu var. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Yarın çıkıp oynayacakmışız gibi hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz turu geçmek. 12 Bingölspor BAL takımı olabilir belki ama onlarda kupada gidebilecekleri en iyi yere gitme peşinde olurlar diye düşünüyorum. Bu anlamda biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah profesyonel anlamda Malatya’daki ilk maçımızdan galibiyetle ayrılırız” diye konuştu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 12 Bingölspor arasındaki Türkiye Kupası 1. tur eleme maçı yarın saat 15.30’da başlayacak.