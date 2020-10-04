Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu:

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile Doğanyol ilçesini ziyaret etti.

Doğanyol Kaymakamlığında ilçedeki afet konutları, köy evleri ve kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi alan Vali Baruş ilçe meydanındaki esnaflarla bir süre sohbet etti. Baruş, kentsel dönüşüm nedeniyle esnafın mağdur olmaması amacıyla yaptırılan geçici iş yerleri inşaatını da inceledi.

Buradan Gökçe Mahallesi'ne geçen Baruş, yapımına başlanan köy evleri ve geçici iş yerlerini gezerek yüklenici firma yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'dan bilgi aldı.

Gökçe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Aydın Baruş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın barınabileceği güzel mekanlar inşa etmek için çalışmalar devam ediyor. TOKİ'nin yer tespitlerinin ardından inşaat çalışmalarına başlandı. Doğanyol ve Gökçe mahallemiz kentsel dönüşüm alanı olarak kabul edildi. Esnafımızın mağdur olmaması için geçici iş yerleri inşa ediyoruz. Biraz sıkıntı çekeceğiz ama Doğanyol ve Gökçe mahallemiz çok güzel bir yaşam alanı olacak. Devletimiz buranın yeniden yapılanması için büyük kaynak ayırdı. İçiniz müsterih olsun."

Gökçe Mahallesi'ndeki köy evlerinin ardından ilçede kurulan güneş enerjisi santrali alanına geçen Vali Baruş, buradaki incelemelerin ardından yol üstündeki Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi köy evleri şantiye alanına geçerek, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Baruş, köy konutlarının mümkün olduğunca hak sahiplerine hızlıca teslimi için yetkililere talimat verdi.



