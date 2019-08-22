Malatya Turizm tanıtım anketi başladı

Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, vatandaşların Malatya turizmine bakış açısını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek 21-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Malatya Turizm Tanıtım Anketinin yapılacağını söyledi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2018 yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, ‘Arslantepe ve Keşfedilmemiş Lezzetleri İle Malatya Dünyaya Açılıyor’ projesi ile 21-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Malatya Turizm Tanıtım Anketi yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, turizm tanıtım faaliyetlerinden yararlanmak amacıyla bu anketleri düzenlediklerini belirterek, “Malatya ve Türkiye geneli olmak üzeri iki kategoride düzenlenen anketten elde edilecek veriler sayesinde hem Malatya halkının hem ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızın Malatya turizmine bakış açısını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Malatyalılar ve diğer şehirlerde yaşayan vatandaşların ankete katılımlarını ve fikirlerini önemsediklerini dile getiren Şişman, “Bu anket sayesinde alacağımız geri bildirimler, bize şehrimizin turizm potansiyelini değerlendirmede önemli ölçüde yol gösterecek; sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da önemli bir kaynak olacaktır. İlgi ve katkı sunacak olan vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi. Müdürlüğün web adresi ile sosyal medya hesaplarından da ankete katılımın sağlanacağını söyleyen Şişman, “Bu adresler şöyle. https://malatya.ktb.gov.tr - https://www.facebook.com/malatyakulturturizm/ - https://www.instagram.com/malatyakulturturizm/ - https://twitter.com/iktm44”