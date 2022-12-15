Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı yapıyor
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar başvurularını 15.12.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) Adaylar sadece nitelik kodu belirterek tek bir unvana başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. İlan sonuçları en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.ozal.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.
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