  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı yapıyor
Ekonomi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı yapıyor

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 14:13:00 -
Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar başvurularını 15.12.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) Adaylar sadece nitelik kodu belirterek tek bir unvana başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. İlan sonuçları en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.ozal.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23