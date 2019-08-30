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Malatya TSO Meclisi Pütürge’de toplandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos ayı olağan meclis toplantısını Pütürge ilçesinde gerçekleştirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:35
Malatya TSO Meclisi Pütürge’de toplandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos ayı olağan meclis toplantısını Pütürge ilçesinde gerçekleştirdi.


Toplantı öncesi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte ilk olarak Doğanyol ilçesini ziyaret etti. Burada Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay’ı makamlarında ziyaret eden TSO heyeti daha sonra meclis toplantısının yapılacağı Pütürge ilçesine geçti.


Burada da ilk olarak Pütürge Kaymakamı Recep Aydın’ı makamında ziyaret eden TSO heyeti, ayrıca Pütürge İlçesinde bulunan üyeleri de iş yerlerinde ziyaret etti. Daha sonra gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Temmuz ayının ithalat noktasında oldukça iyi geçtiğini ve Cumhuriyet rekoru kırıldığını açıkladı.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı verilerine göre 16 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Sadıkoğlu, “Temmuz ayı ihracat verilerine göre artış olarak en dikkat çeken ilk 3 şehirden biri Malatya oldu” dedi.


İhracat verilerine ilişkinde üyeleri bilgilendiren Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde göreve geldikleri günden bugüne kadar 17 farklı firmaya 20 adet sanayi parseli yer tahsisi yapıldığını belirterek “Bu alanda 3 bin 850 kişi istihdam edilecektir” ifadelerine yer verdi.


Başkan Sadıkoğlu, bu firmalardan birinin üretime geçtiğini, 2 firmanın ise üretim aşamasında olduğunu, 6 firmanın ise inşaat halinde iken 8 firmanın ise proje sunduğunu ve inşaata hazır olduğunu belirti.


Nemrut Dağı’nın da mutlaka Malatya turizmine kazandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Turistlerin Malatya’ya kazandırılmasıyla birlikte kayısı satışının daha da artacağını, Malatya ekonomisine katma değer olarak katkıda bulunulacağını ve kazananın Malatya olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:35
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