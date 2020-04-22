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Aktüel

Malatya Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin 3 gün açık kararı iptal edildi

Malatya Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin 3 gün açık kalması yönündeki karar iptal edildi.

2020-04-22 12:12:11 -
Malatya Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin 3 gün açık kararı iptal edildi

Malatya Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin 3 gün açık kalması yönündeki karar iptal edildi.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs önlemleri kapsamında, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Sebze ve Meyve Toptancı Hali”nde 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün süreyle satış yapılmasına izin vermişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nin haftanın sadece 3 günü açık olması, Hal’den mal temin eden esnaf ve pazarcıların yoğun olarak bulunmasına ve bunun da salgınla mücadelede sosyal mesafe şartını ihlal etmesine ve ayrıca pazar esnafının ürün temininde sıkıntılar yaşamasına sebep olduğu anlaşıldığından, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 13 Nisan 2020 tarih ve 2020/39 no’lu kararının iptal etti.

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