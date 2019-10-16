Malatya merkezli "torbacı" operasyonu: 9 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Malatya merkezli 2 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 5 bin 700 lira ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Öte yandan daha önce dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 1 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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