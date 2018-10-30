0553 313 94 23
impression

Malatya-Kayseri karayolunda ölümden son anda kurtuldu

Malatya-Kayseri karayolunda seyir halindeki bir minibüs aniden alev aldı.

30 Ekim 2018 Salı 20:14
Malatya-Kayseri karayolunda ölümden son anda kurtuldu

Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkiinde Mustafa Ballıkaya yönetimindeki 58 EC 746 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Sürüsünün yangını fark ederek minibüsü sağa çekip inmesi ile araç bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin kapladığı minibüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:14
  1. Kayseri
  2. Malatya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus medyası açıkladı! Fenerbahçe'ye sürpriz hoca
    1. Rus medyası açıkladı! Fenerbahçe'ye..
    2. Suudi Arabistan, yabancı ülke..
    3. BM'den 'Kaşıkçı' çağrısı: Açıklayın!
    4. Bırakacağını açıklayan Angela Merkel..
    5. İngiliz bakandan Kaşıkçı yalanlaması:..
    6. Organ nakli kimlerden yapılabilecek?
    7. Emekli emniyet müdürü ölü bulundu
    8. İsrail Mısır'a ilk kadın büyükelçisini..
    9. Bakan Albayrak: Saldırılar orada..
    10. Vali Vasip Şahin'den İBB'ye veda..
    11. Borsa, günü düşüşle kapattı
    12. Hakkari'de terk edilen kamyonette 51..
    13. Merkel'den Mısır'a 'mülteci'..
    14. Yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'nu..
    15. Meteoroloji'den 'yağış' açıklaması
    16. Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye..
    17. Gaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi..
    18. Merkel bırakacak mı? "Müzakereleri..
    19. Soğuk algınlığını baskılamayın
    20. Real Madrid'e bir üzücü haber daha!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?