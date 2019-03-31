Malatya kararını verdi! İşte kazanan

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan'ın kazandığı öğrenildi.
31 Mart 2019 Pazar 21:30
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.
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