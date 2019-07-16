0553 313 94 23

Malatya Girişim Grubu’ndan "Hilton" açıklaması

Malatya Girişim Grubundan yapılan açıklamada, gruba ait otel ve kongre merkezini 6 yıldır işleten Hilton Markası ile yollarının ayrıldığı belirtildi.

16 Temmuz 2019 Salı 17:38
Malatya Girişim Grubu’ndan "Hilton" açıklaması

Malatya Girişim Grubundan yapılan açıklamada, gruba ait otel ve kongre merkezini 6 yıldır işleten Hilton Markası ile yollarının ayrıldığı belirtildi.


Malatya Girişim Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatya özelinde olmak üzere ülke için önemli yatırımlar yapmak, istihdam oluşturmak ve geniş çaplı katma değerler oluşturmak için yola çıkıldığı belirtilerek ilk etapta diğer yatırımların yanında Malatya’nın hem çehresinin güzelleşmesine katkı, hem de acil ihtiyaç olarak görülen kongre merkezi ve global ölçekte tanınan marka otel gereksinimi ile ilgili olarak 240 milyon TL ile inşa edilen otel ve kongre merkezinin Hilton grubuna teslim edildiği belirtildi.


Sadece şehrin değil, Doğu’nun da en şık otel ve kongre salonuna sahip olunduğunun ifade edildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:


“Hilton markası ile 6 yıla yaklaşan birlikteliğimiz süresince yapılan yatırımla kıyaslandığında önemli kayıplara rağmen Malatya’mızın daha iyi tanınmasına ve turizmine önemli katkı sağladığımızı biliyoruz. Evet, halihazırda Hilton’la yolumuz ayrılmış bulunuyor. Altı yıla yaklaşan süreçte kendilerine elbette yardımcı olduk, tavsiye ve önerilerimizi Anadolu insanının içtenlik ve doğallığıyla iletmeye çalıştık. Ne var ki, işletme aradan geçen yıllara karşı bekleneni veremedi. Sözleşme gereği ekspere gidilmesi talebimiz karşılıksız kaldı. Düzeltilmesi gereken uygulamalar ve sıradan gerekler de yerine getirilmediği gibi maalesef farklı algılandı. Aslında bir dünya markası bizce çok farklı davranmalı idi. Yerel uygulamalar; gerekli değerlendirme, araştırma ve olumlu, yapıcı yaklaşımlardan uzak belki de duygusaldı. Sonunda Sayın Yönetim, tavrını daha da ileriye taşıyarak franchise görüşmeleriyle ilgili karşılıklı önerileri de bir kenara bırakıp, açık haksız fiil niteliğinde bir tavırla yönetimi sonlandırdı. Elbette ki Hilton bu yerel uygulama ve hadiseden farklı ve değerlidir. Yasal talep haklarımız saklı bulunduğu gibi konu gerek görülürse tüm detaylarıyla Değerli Hilton’a da ayrıca iletilecektir. Grubumuz, önümüzdeki dönemde globalde değerli bir başka marka ile bölgemize ve Malatya’mıza hizmet etmeye aralıksız olarak devam edecektir. Bu süreçte, otelimiz; sektördeki 22 yıllık deneyimiyle Genel Müdürümüz Sayın Adnan Devrim’in yönetiminde kesintisiz olarak standartlarını yükselterek şehrimize hizmet vermeye devam etmektedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tezgahlar kafes balıklarına kaldı
    1. Tezgahlar kafes balıklarına kaldı
    2. Tecimer ve Albayrak Nilüfer..
    3. Yunus Emre Karaca Hakkari’de
    4. Evlerin daha az tozlanması için nasıl..
    5. Bursa Malatya Darendeliler..
    6. "Şişman kadınlar cennete giremez"..
    7. Malatya Girişim Grubu’ndan "Hilton"..
    8. Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması
    9. Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını devam..
    10. 10 Türk denizcisi rehin alınmasının..
    11. Taş attığı yılan tarafından ısırılan..
    12. Yüksekova’da yol asfaltlanma çalışması
    13. Vasiyeti üzerine çocukları hastaneye..
    14. Ankaragücü transferi duyurdu: Anlaştık
    15. KPSS sınav soru ve cevapları..
    16. Tatvan’da yeni imar yolları açılıyor
    17. Edirne'de bin 39 kaçak göçmen yakalandı
    18. Osmangazi’den muhtarlara teknolojik..
    19. 2. el araç ticaretine önemli uyarı:..
    20. Ümraniyespor'a Fransız forvet
    21. Hindistan'da sel 45 can aldı
    22. Esat Kabaklı, Çorum’da konser verdi
    23. Marka yap parayı kap
    24. Yüksekova’da çevre temizliği kampanyası
    25. Balıkesir'de köpeklerin zehirlendiği..
    26. Masa tenisi: 62. Avrupa Gençler..
    27. Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi"..
    28. Yemen'de 7 ayda 274 binden fazla kişi..
    29. Binlerce kişi bekliyordu! ÖSYM yayınladı
    30. Niğde’de buğday tarla günü düzenlendi
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler