Malatya fay hattı nereden geçiyor? Fay hattı sorgulama

Malatya fay hattı, Balıkesir fay hattı nereden geçiyor? Malatya deprem fay hattı haritası, Malatya merkez fay hattı haritası, Malatya il ve ilçeleri fay hattı özellikle de İzmir depremi sonrası merak edilmeye başlandı. İşte MTA Malatya fay hattı sorgulama sayfası.

Son deprem İzmir'de meydana geldi. İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde de hissedildi. İzmir depreminin ardından fay hatlarının nereden geçtiği araştırılmaya başlandı. Peki Malatya fay hattı nereden geçiyor? İşte Malatya fay hattı sorgulama ekranı.

Malatya zemin en sağlam ilçeler hangileri?

Malatya’yı olası deprem açısından etkileyebilecek üç büyük fay söz konusudur. Birincisi Doğu Anadolu Fay hattı. İkincisi Sürgü’den Akçadağ’ın kenarından Ovacık’a kadar giden Malatya-Ovacık Fay hattı. Üçüncüsü ise Çöşnük Fayıdır. Malatya’nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor. İşte Malatya’nın güneyinden geçecek Güney Çevre Yolu’nun zeminindeki kayaçların yaşı 16 ile 170 milyon yıl arasında değişiyor.

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