Malatya Büyükşehir, Akçadağ’ın problemlerini çözüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinde 6 kilometre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde Esenli, Karamağara, Ancar grup yolunda sathi kaplama, Bahri Mahalle yolunda ise sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Akçadağ’ın önemli grup yollarından biri olan Esenli, Karamağara, Ancar mahallelerinin ulaşımını sağlayan grup yolu asfalt çalışmaları öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletildi. Mevcut 5 metre genişliğindeki yolu 12 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, grup yolunun bazı bölümlerinde güzergah değişiklikleri de yaptı. İçme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı Bahri Mahalle içi yollarda ise Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışması yaptı. 5 kilometrelik asfalt çalışmasının yapıldığı Bahri mahallesi pırıl pırıl bir hale geldi. Toz ve çamurdan arındırılan mahallelerde ulaşım sorunu ortadan kaldırıldı.

Muhtar Korkmaz’dan teşekkür

Ancar Mahalle Muhtarı Ali Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgiler verip, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Grup yolunun birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağladığını belirten Ancar Mahalle Muhtarı Ali Korkmaz, “Grup yolumuzun önceki hali insanları bezdiriyordu. Büyükşehir Belediyemiz önce genişletti. Bazı noktalarda güzergah değişiklikleri yaptı. Kötü virajlar ortadan kaldırıldı. Yapılan asfalt çalışmalarıyla da toz ve pislikten kurtulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.