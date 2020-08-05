Malatya beşik gibi sallanıyor! 24 saatte 35'e yakın deprem oldu
Malatya'nın Pütürge ilçesinde Salı günü meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları aralıklarla devam ediyor.
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 Ağustos Salı günü saat 12.37'de merkez üssü Malatya Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından, son 24 saatte kentte 35'e yakın artçı sarsıntı kaydedildi.
Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar, 1,4 ila 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Özellikle saat 21.40'da yaşanan 4,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, Malatya merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Öte yandan Pütürge ilçesinin Taşmış Mahallesi'nde evleri zarar gören ailelere jandarma ekipleri tarafından çadır kurulumununda yapıldığı belirtildi.