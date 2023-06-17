Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İçin, Ne Yaptı ki Diyenler okusun!

Her kim ne derse desin, kuruluşundan bugüne kadar, Malatya belediye başkanlığına seçilen her belediye başkanı, hangi siyasi partiden olursa olsun, az veya çok mutlaka ki, bazı hizmetler yapmıştır. Bu konuda sokak ağzı jargonu ile eleştiri yapalım derken bazı gerçekleri görmemezlikten gelirsek ancak vatandaşlarımız bize bakıp güler ve geçer.

Malatya halkı şu gerçeği çok iyi biliyor. Malatya’nın yerel hizmetler tarihinden en başarılı hizmetler, Ak Parti iktidarı döneminde, Ak Partili belediye başkanları tarafından yapılmıştır. Bu gerçeği hiçbir Malatyalı hemşerimizin unutması ve inkâr etmesi asla mümkün değildir.

Malatya’nın siyasi muhalefet cenahından çeşitli platformlarda birilerinin zaman zaman hiç utanmadan, sıkılmadan üç maymunu oynayarak, son zamanlarda, iyi de Selahattin Gürkan hani ne yaptı ki, demelerine aslında Malatya halkı her seçim sandığında çok güzel cevap veriyor, fakat bütün gerçeklere rağmen maalesef birileri halen siyasi saiklerle asıl gerçekleri görmemeye devam ediyorlar.

BAŞKAN GÜRKAN’IN SADECE BAZI HİZMETLERİ:

Evet, biz bugün Malatya’nın 6 Şubat depreminden önceki dört yıllık dönemine baktığımızda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın şu anda aklıma gelen sadece bazı hizmetlerini sıralayacak olursak:

1- Malatya yeşil kuşak projesi çerçevesinde, Malatya millet bahçesi yakında bittiğinde, Malatya’mızın yakın tarihinde yapılan en güzel hizmetlerinin başında yerini alacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2- Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye hizmet binası, gerçekten başarılı ve devasa bir hizmet olmuştur.

3- Başkan Gürkan, özellikle Malatya ekonomisinin bel kemiği olan kuru kayısı soğuk hava deposu ve lisanslı depoculuk alanında, Malatya kayısısını dünya piyasalarında daha iyi rağbet görmesi için son yüzyılın en güzel hizmetini Malatya kayısı üreticisinin hizmetine sunulmuştur.

4- Otuz beş yıldır Malatya’nın atıl duran devlet demir yolları vagon fabrikasını, ortak bir akılla Malatya’da üretime kazandırmıştır.

5- Orduzu Pınarbaşı tarihi çınar alanı bölgesini, halkımızın istediği gibi güzel bir mesire alanına dönüştürdü Başkan Gürkan.

6- Başkan Gürkan, Malatya’mızın önemli turizm simgesi olan Orduzu Arslantepe Höyüğünü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasını sağladı.

7- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı, 15. GAP Oscar ödül töreninde ‘yılın başarılı Belediye Başkanı’ ödülünü aldı. Başkan Gürkan ödülünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’dan aldı.

8- Mesela Başkan Gürkan, daha Büyükşehir Belediye başkanı seçilmeden, Battalgazi ilçe hizmet binasını Malatya’ya kazandıran belediye başkanıdır.

9- Başkan Gürkan, Malatya halkının isteği üzerine, Malatya eski devlet hastanesini tekrar depreme dayanıklı hastane olarak Malatya’mıza kazandıran belediye başkanıdır.

10-Ve yine yapılan bazı yoğun çalışmalar neticesinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, Malatya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen, Altay Kışlası Alanında planlama çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 2400 adet işyerin yapımı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından imzalandı.

11- Malatya’nın ulaşım noktasında, Malatya genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi yeni açılan cadde, bulvar ve kuşak yollarıyla Malatya’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Kuzey kuşak çevre yolu çalışmaları, Temmuz ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

12- Evet, bir gazeteci olarak, Sayın Başkan Gürkan’ın benim hoşuma giden en başarılı ve en önemli diğer bir hizmeti ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez, daha adımını belediyeye atmadan, belediyenin içinde yıllardır kanun, yasa, mevzuat tanımayan ve daha önce görev süresi dolmadan bir belediye başkanını çıldırtıp istifaya zorlayacak kadar dinozorlaşan bazı kişilere; ben makamıma geçtiğimde, istifalarınızı masamda görmek istiyorum demesi; gerçekten efsane ve takdir edilecek bir hizmettir...

Evet, ben bugün: Sayın Başkan Gürkan’ın 6 Şubat depremi öncesi, sadece 12 hizmetini saydım. Sayın Başkan Gürkan’ın ilçe belediye başkanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde, 17 yıl boyunca yaptığı daha nice devasa başarılı sayısız hizmetlerinin yazılması için, ancak birkaç kitap yazılması gerekir. İşte böyle bir devlet adamına; Malatyamızın daha çok ihtiyacı var!

Saygılarımla…