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Gündem Malatya 5,4 şiddetindeki depremle sallandı
Gündem

Malatya 5,4 şiddetindeki depremle sallandı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Malatya-Adıyaman sınırında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4,9 olarak kaydederken AFAD ise 4,6 olarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:17:00 - 2020-09-08 14:56:56
Malatya 5,4 şiddetindeki depremle sallandı

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak kaydedilen bir deprem meydana geldi.

Korku ve paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin şiddetini 5,4 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı söz konusu depremin 4,6 şiddetinde gerçekleştiğini kaydetti.

Malatya'da meydana gelen depremin Adıyaman'da da hissedildiği ifade edildi.

Depremle ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarda bulundu.

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