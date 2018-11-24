Makyaj deriye çok sinsi işliyor



“Güzellikte Uzman” kartvizitli bir zümre devreye giriyor ve “bilinçsiz yapılan makyajın ciltlerde problemlere sebep olduğunu” söylemeye başlıyor. "Bilinçsiz makyaj malzemesi tüketicisi çok fazla. Cilt tiplerini bilmeden ürün alıyorlar. Cilt nemli mi nemsiz mi, yağlı mı yağsız mı, karma mı, çizgiler ne derecedir, elastikiyet ve lekelenme problemi var mı? Hepsine tek tek bakılmalı. Uygun ürün alınmalı" diyorlar.

Bir başka deyişle, hem makyaj ürünlerinin sağlığı tehdit ettiğini açık açık itiraf ediyorlar, hem de bu hengamede kendilerine para getirecek ortamı hazırlıyorlar.

Önce onlara gideceksiniz bayanlar.. Parayı bastıracaksınız, onlar, muayene sonucu, sizin neyi nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyecek!

“Aksi halde güzel olmak uğruna ciltleriniz tahriş olur ve zamanla çirkinleşirsiniz..”

Kendileri yol gösterse de sonucun değişmeyeceğini aslında şu uyarıları ortaya koyuyor:

"Makyaj ürünleri ciltteki gözenekleri tıkar. Cilt sık sık temizlenmeli ki ciltteki gözenekler açılsın ve nefes alsın. Makyajın çok uzun süre kalması doğru değil. İnsanlar kendilerini sevmeli ve temiz olmalıdır."

Garabeti görüyorsunuz değil mi, son cümle ne kadar anlamlı: “İnsanlar temiz olmalı”.

Yani? Makyajla kendinizi kirletmeyin. Artı: Uluslararası şirketleri ve birtakım asalakları zengin etmeyin. Doğal güzelliğinizle yetinmeniz, hem sağlığınız, hem de paranızı ona buna kaptırmamanız, olup biteni iyi anlamanıza, kurulan tuzakları farketmenize bağlı.. Bakın bu ürünleri pazarlama çabasındaki bir firmanın anlayanlar için yaptığı samimi uyarıyı aynen alıntılayıp size naklediyoruz:

Hassas ve dış etkenlere tepki gösteren ciltler çok naziktir. Stres, ısı değişimi (sıcak, soğuk, kuru, ısıtılmış hava) veya cilde uygun olmayan bileşenler (parfüm, boya veya tahriş eden maddeler) karşısında tepki gösterirler. Bunun sonucunda cilt sadece gündüz değil gece de tahriş olur, kızarma eğilimi gösterir, gerilir ve rahatsızlık hissi verir.

Tüm gün boyunca hassas cildinizle barışık olabilmek için cildinizin gece boyunca doğal dengesini yeniden kazanacak şekilde bakıma ihtiyacı vardır. Böylece sabah dengelenmiş, rahatlamış ve yenilenmiş bir cilt ile uyanabilirsiniz.