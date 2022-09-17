Maktülünün mezarına bakarken, daldı gitti..

Dün sabah saatlerinde Topkapı Anıt Mezar'a gelen 1960 darbesinin azmettiricilerinden CHP’nin bugünkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 61. yılında eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek adeta alay edercesine çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu’nun anıtmezarı ziyaretinde dalgın bakışları, astırdıkları adamın mezarını ziyaretteki çelişkiden dolayı mı, yoksa başbakanın asılmasından duyduğu vicdan azabı mı yorumlarına sebep oldu.

Daha bir gün önce Ali Sirmen, Emre Kongar gibi CHP’ye yakın gazetecilerin “Menderes, darbeyi hakketmişti. Tahkikat komisyonları kurulunca, zorunlu olarak darbe yapıldı” yazılarından dolayı tek bir kınama açıklaması yapmayan takiyye ustası Kemal Kılıçdaroğlu, Menderes’in idamını “Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak yıllarca kutlatan partisi CHP değilmiş gibi, anıt mezarı ziyaret ederek, mevtalarla alay etti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı’ndan indirmek için CHP’nin rezil söylemlerle mücadele ettiği Turgut Özal’ın da kabrini ziyaret etti ve çelenk bıraktı.