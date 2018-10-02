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Makineyle beyniniz yıkanmasın!

“Rezistans kireçlenir” gazına gelmeyinÇünkü çaresi var: Limon tuzu ve sirke

02 Ekim 2018 Salı 15:39
Makineyle beyniniz yıkanmasın!

Çamaşır makinelerinde kireç koruyucu olarak kullanılan maddelere 1 yıl içersinde verdiğiniz toplam para ile koruduğumuzu sandığımız rezistansı 4 defa yenisi ile değiştirebileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi?. O beyin yıkayan reklamlar yüzünden bir çok tüketici “kireç koruyucu kullanmasam ve makinem arızalansa, bana servis ücreti ile birlikte bir rezistans kaça mal olur?” sorusunu, doğrusu kendisine hiç sormamıştır..

Makineler çamaşır, reklamlar ise beyin yıkıyor.. Yıkanan beyinler “n’oluyor, nasıl oluyor” diyemeden paralarını götürüp sözde kireç önleyicilere saçıyor.

Gelin şimdi bir tüketicinin, kireç koruyucu kullanarak bir yılda ne harcama yapacağını hesaplayalım.

1 kiloluk kireç çözücü fiyatı 8 TL

Yıllık: 8X12=96 TL

Rezistans+İşçilik ise 21,00 YTL

Harcanan para 4 rezistanstan fazlasına bedel..

Hesap açık: Ayda 1 Kg.’lık kireç çözücüyü kullanan bir aile, ona bir yılda verdiği toplam para ile tam 4 defa rezistansını değiştirebilir. Üstelik 16 lira da arttırır!

Reklamlarda gördüğümüz derecede çamaşır makinesinin rezistansları kireçlenmez. Musluktan gelen su çamaşır ve bulaşık makinesinde filtre dediğimiz bir parçadan geçer. O filtrenin ömrü ortalama 365 gündür ve maksimum 500 yıkamalıktır. Kireç önleyicisini kullanmak yerine gerekirse servise filtre değiştirmesini söyleyiniz. Hatta onlardan alıp kendiniz değiştiriniz. Bitti..

Kireci limon tuzu ile çözün

Çamaşır ve bulaşık makineleri kireç çözücülere ülkemizde milyonlarca lira para harcanıyor. Özellikle çok kireçli su yapısına sahip yerlerde bu durum daha da vahim. Çoğu insan kireç yüzünden yeni makine almak zorunda kalıyor. Bu işin çözümü var… Hem de maliyeti 2 TL’ye.. Hatta çok ses çıkartan çamaşır makinelerinizi 1 liralık limon tuzu ve yine 1 litrelik ucuz sirke ile kireçten kurtarabilirsiniz. Çamaşır ve bulaşık makinesi limon tuzu ve sirke ile şöyle temizleniyor; 200 gr limon tuzunu çamaşır makinesi tamburu içine dökünüz, sirkeyi de tamburun içine ilave ediniz. Makineyi 90 derecede uzun programda çalıştırınız. Kirecin tamamen temizlendiğini göreceksiniz. Hatta çamaşır makinenizin su aktarım borusunu tuvalet klazötünün içine veriniz. Limon tuzu ve sirkenin çamaşır makinesinin içindeki kireci nasıl çözdüğünü parça parça kireçlerin aktarım borusundan çıktığını görecek hem makinenizin kullanım ömrünü uzatmış olacak hem de kireç çözücülere bir sürü para vermeyeceksiniz. Kesinlikle porçöz gibi kimyasal çözücüler kullanmayın. Çünkü bu çözücüler makinenin elektronik aksamını eritiyor fayda yerine zarar verip makinenizi hurdaya vermek zorunda kalabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:39
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  3. kireçlenme
  4. çamaşır makinesi

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