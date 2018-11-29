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Makinede boyanan çamaşırlar kendi rengine nasıl döner?

Makinede yıkama esnasında renkleri birbirine karışmış veya başka kıyafetten renk almış çamaşırları eski rengine döndürebilmek için pratik yöntemler ve tavsiyeler...

29 Kasım 2018 Perşembe 22:23
Makinede boyanan çamaşırlar kendi rengine nasıl döner?

MAKİNEDE BOYANAN ÇAMAŞIRLAR

Makinede boyanan çamaşırlarımızı zor da olsa eski haline döndürmemiz mümkündür ancak hiç boyanmamaları daha iyidir. Bu olayı yaşamamak için, makinedeki renk karışmalarını engellemek için tasarlanmış ve birçok firmanın ürettiği renk koruyucu mendillerden kullanarak bu sorunun oluşmasını engelleyebiliriz.

Ancak bu tedbiri almamış isek ve bir şekilde makine içinde çamaşırlarımız boyandı ise korkmaya gerek yok, çünkü bu sorunun da bir çözümü var. Fakat bu konuda en çok dikkat etmemiz gereken husus boyalanan kıyafetlere hemen müdahale etmek. Eğer boyanan kumaşların kurumasını beklersek aldıkları boyalar kumaşın gözeneklerine işleyecek ve kalıcı olacaktır. Bu sorunla karşılaşmamak için anında müdahale çok önemlidir.

MAKİNEDE BOYANAN ÇAMAŞIRLARI TEMİZLEMEK

TEKRAR YIKAMAK

Makinede boyanan çamaşırları eksi haline getirebilmek için hemen iyi bir toz deterjanla makinede uzun programda tekrar yıkamalıyız. Ancak bunu yaparken daha önce de söylediğimiz gibi çamaşırın kurumamış olmasına dikkat etmeliyiz. Şayet kurumuş ise lekelenen bölgeyi nemlendirerek bu işlemi yapmalıyız. Aksi taktirde leke kalıcı olacaktır. 

AYNI RENK ÇAMAŞIR İLE YIKAMAK

Eğer tekrar yıkama işleminden sonuç alamadıysak bu sefer de lekelenen kumaşı kendi renginde bir kumaşla beraber yıkamalıyız. Bu işlemi yaparken de yine kaliteli bir toz deterjan kullanmalıyız. Ayrıca yine uzun programda yıkamalıyız ve suyun sıcaklığının çamaşırın yıkama talimatlarında müsaade edilen en yüksek sıcaklık değerinde olmasını sağlamalıyız. 

DETERJANLI SUDA BEKLETMEK

Eğer bir önceki işlemde de istediğimiz sonucu alamadıysak iyi bir toz deterjanla köpürttüğümüz bir suya lekelenen çamaşırımızı yatırıp bekletmeliyiz. Bu işlemi yaparken de yine kullandığımız deterjanın kalitesine ve suda bekleteceğimiz kıyafetimizin yıkama talimatında geçen suda bekletme süresine dikkat etmeli, kıyafetimizi suda talimatta izin verilenden fazla bekletmemeliyiz. Aksi taktirde kumaşımız özelliğini kaybederek yapısı bozulacaktır. 

LEKE ÇIKARICI UYGULAMAK

Bu işlemlerin hepsini yapmamıza rağmen sonuç alamadıysak, lekelenen bölgeye renkli çamaşırlarda da kullanılabilen türden bir leke çıkarıcı uygulamalıyızBu işlemde de leke çıkarıcının üzerinde yer alan talimatlara uyarak uygulama yapmaya özen göstermeliyiz. 

KURU TEMİZLEME SIVISI

Tüm bu işlemlerden de sonuç alamadıysak son çare olarak kuru temizleme sıvısı kullanabiliriz. Bu sıvılar profesyonel leke çıkarıcı sıvılar olduklarından etkileri de oldukça fazladır. Ancak bu sıvıları kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Bu sıvılar kimyasal içerikleri çok yoğun sıvılar olduğundan dikkatli kullanılmadığında cildimize de çamaşırlarımıza da ciddi  zarar verebilirler. 

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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