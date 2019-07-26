Makine sektöründe üniversite-sanayi işbirliği

Makine ve takım tezgahları sektörüne yönelik farkındalığı arttırmak, mesleki becerilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla özel sektör ve üniversite işbirliği ile öğrenciler, sanayide yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri alacaklar.

Sanayi sektörünün üniversitelerde üretilen bilgiye ulaşabilmesi, üniversitelerin de yetkinliklerini sanayi ile buluşturabilmesi hedefi çerçevesinde Tezmaksan Akademi bir üniversite ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, iki kurum arasında ortak çalışmalar, araştırmalar ve projeler gerçekleştirilecek. Öğrencileri 12’şerli gruplar halinde akademide sanayide kullanılan yeni teknolojiler ve CNC eğitimleri alacaklar. İlk bölümü 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında başlayacak olan eğitimler yıl boyu devam edecek.

2015 yılında kurulan akademi şimdiye kadar 700’ün üzerinde eğitim verdi. Meslek liselerinde okuyan öğrencilere mesleğin bütün inceliklerini göstermek, alanı sevdirmek için “Torna ile Şekillenen Hayatlar Semineri” de düzenleyen Akademi kapsamında bugüne kadar 47 farklı ilde, 40 bin katılımcıya 135 kez seminer verildi.