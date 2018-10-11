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Makine ihracatı eylülde 12,4 milyar dolara ulaştı

Üçüncü çeyrek sonunda Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7 artarak 123 milyar dolara ulaşırken, makine ihracatı yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolar oldu.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:34
Makine ihracatı eylülde 12,4 milyar dolara ulaştı

Üçüncü çeyrek sonunda Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7 artarak 123 milyar dolara ulaşırken, makine ihracatı yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde makine sektörünün en büyük pazarları Almanya, ABD ve İngiltere şeklinde sıralandı. Almanya’nın Türkiye’den ithal ettiği makinelerin değeri 1,8 milyar doları aşarken, ABD ve İngiltere’ye yapılan ihracat yüzde 22’nin üzerinde artış kaydetti.

Yerli makine kullanalım

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın bir parçası olarak yatırım, üretim ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki adımların tamamlayıcı unsurunun yerli makine kullanımı olduğunu vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:34
  1. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu

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