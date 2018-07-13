Makina sektörü Trakya’dan şahlanacak

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), makine sektörünü dağınık yapısından kurtarıp bir araya toplamak için Kırklareli’nin Vize ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracak.

Makine alanında sektörel faaliyette bulunan 18 derneğin üyesi bulunduğu MAKFED, sektör mensuplarının katılımıyla Makine İhtisas OSB Tanıtım Toplantısı’nı düzenledi.

Toplantıda yaptığı konuşmayla sektörü değerlendiren MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bir trende lokomotif ne ise makine sektörü de odur. Bunu kabul etmeyen ülkeler gelişmiş ülke sınıfına asla giremezler. Son 60 yılda gelişmekte olan ülke sınıfından gelişmiş ülke sınıfına giren sadece iki ülke var; Tayvan ve Güney Kore. Bunu da makine, elektronik ve yazılıma yoğunlaşarak yapmışlar. Dünyada makine üretmeden zenginleşmiş bir ülke yok” ifadelerini kullandı.

Çin’in 1992’de makine ihracatının 3 milyar dolar olduğunu hatırlatan Dalgakıran, söz konusu ülkenin 2005 yılında makine ihracatını 270 milyar dolara çıkardığını söyledi.

Üretim araçlarını kendi üretemeyen ülkelerin teknolojiyi dışarıdan alıp hamallık yapmak zorunda kaldığını anlatan Dalgakıran, “Eğer Türkiye büyük ekonomi olacaksa makine sektöründe dünyada söz sahibi ülke olmak zorunda. Ülkemizde böylesi bir makine imalat sanayisi altyapısı oluşmuşken bunu büyütebilecek stratejiler ortaya konularak bu yapılabilir” dedi.

Makine İhtisas OSB’nin sektörün ihtiyaç duyduğu sinerjiyi yaratarak makine imalat sanayisini ileriye taşıyacağını dile getiren Dalgakıran, şunları söyledi:

“Ülkemiz ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerden makine imalat sanayimiz geride bıraktığımız yıl üretim değerini yüzde 27 artırarak 71,62 milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde toplam cirosu ise yüzde 28,3 yükselişle 77,49 milyar TL oldu. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl yaptığı toplam ihracattan yüzde 9 pay alan sektörümüz 14,8 milyar dolarlık ihracata imza atarak önemli bir başarı elde etti. Üstelik sektör ihracatımızda AB ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş pazarların öne çıktığını belirtmekte de fayda var.

Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 500 milyar dolarlık ihracata 100 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de çok daha fazla üretime, yüksek teknolojiye, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına ve sektörel kümelenmeye ihtiyacımız var.”