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Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın bir otele ait malzeme deposuna sıçradı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:23:05 -
Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın bir otele ait malzeme deposuna sıçradı. Yangında depoda maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, yangın bugün saat 21.45 sıralarında Datça Hızırşah giriş kavşağının arka tarafındaki makilik alanda meydana geldi. İddiaya göre yabani otları temizlemek amacıyla yakılan ateş makilik alana yayıldı. Makilik alandaki yangın bir otele ait malzeme deposuna sıçradı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği, Datça Orman İşletme Şefliği ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangından dolayı depo içerisinde bulunan malzemelerin hasar gördüğü belirtildi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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