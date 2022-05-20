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Siyaset Makedonya göçmeni küfürbaz Lütfü Türkkan: Göçmenlerin Türkiye'de kalması Avrupa'nın projesi
Siyaset

Makedonya göçmeni küfürbaz Lütfü Türkkan: Göçmenlerin Türkiye'de kalması Avrupa'nın projesi

Makedonya göçmeni İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM'ye İskan Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi. Önergesine ilişkin açıklamada bulunan küfürbaz Türkkan, "Suriyelilerin ve diğer göçmenlerin Türkiye'de kalması Avrupa'nın projesi." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 17:59:00 - 2022-05-20 18:03:20
Makedonya göçmeni küfürbaz Lütfü Türkkan: Göçmenlerin Türkiye'de kalması Avrupa'nın projesi

 Yeniakit.com.tr 

Bingöl'deki esnaf ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, HDP'ye yakınlığı sebebi ile eleştiren şehit yakının bacısına ettiği küfürle kamuyounun sert tepkisini çeken İP'li Lütfü Türkkan, İskan Kanunu'nda değişiklik yapılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Verdiği önergeye ilişkin açıklamada bulunan Makedonya göçmeni Türkkan, "Suriyelilerin ve diğer sığınmacıların Türkiye’de gettolaşmasını ve ayrı mahalleler kurmasını önlemek için önerge verdim." dedi.

Çirkin sözler: Büyük sorunlar gevezelikle çözülmez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği yabancı düşmanlığını TBMM'ye taşıyan küfürbaz Türkkan, şöyle konuştu:

2001 yılında Avrupa Parlamentosu toplandı. İklim krizi ve göçle ilgili. Sonuçta iklim krizi ülkelerdeki siyasi dengeleri de altüst ediyor. Bunun üzerine Afrika, Ortadoğu ve Asya’dan 10 yıllar içinde milyonlarca insanın Avrupa yollarına düşeceğini hesapladılar. Hatta bunun için küçük bir bütçe dahi hazırladılar. Kararları netti. Türkiye bir güvenlik duvarı, bir göçmen hendeği olacaktı. 2002 seçimleri sonrası ise aradıkları taşeronu da buldular. O gün Avrupa Parlamentosu’nda ne konuşulduysa 21 yıl içerisinde tek tek hayata geçirildi.

"Emperyalistlerin Türkiye üzerindeki projeleri işbirlikçileri sayesinde tıkır tıkır işliyor." diyen küfürbaz Türkkan, sözlerinin devamında AK Parti iktidarını hedef aldı: Büyük sorunlar gevezelikle çözülmez. Unutmasınlar. Sığınmacıları göndermeyeni gönderirler. İlk seçimde gidiş biletlerini tek yön olarak zaten şimdiden kestiler.

İP'li Makedonya göçmeni Lütfü Türkkan, şehit bacısına küfrü sebebi ile kamuoyunun sert tepkisini çekmişti!

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