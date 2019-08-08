Makaslı Sokağın tahta makası değiştirildi Kilis’in Makaslı sokağı olarak bilinen İslambey Caddesindeki Tahta Makas Kilis Belediyesi tarafından değiştirildi.

Kilis’in Makaslı sokağı olarak bilinen İslambey Caddesindeki Tahta Makas Kilis Belediyesi tarafından değiştirildi.

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, Büyükkütah Mahallesi İslambey Caddesinin simgesi olan Tahta Makasın eskimesi nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un talimatıyla değiştirildiğini ifade ederek, “Yeni makası yeniden yapılarak yerine asıldı, Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Servet Ramazan, Kültür İşleri Müdürümüz Bülent Topaloğlu, başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İslambey Caddesindeki üzerinde asılan tahtadan makas nedeniyle sokağın ismi makaslı sokak olarak biliniyor.

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