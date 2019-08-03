Makas atan sürücüye 1002 TL ceza Samsun'da makas atarken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 1002 TL ceza kesildi.

Samsun'da, Instagram hikayesinden makas attığı görüntüleri koyan A.V., polis tarafından tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir trafiği tehlikeye atan A.V.'yi takibe aldı. Sosyal medyada paylaştı Samsunlu sürücü, geçtiğimiz günlerde yeniden trafiği tehlikeye attı. Hatta sürücü makas attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Polis, araç sürücüsü A.V.'nin sosyal medya hesabından "Abilere selam, yanlamaya devam." yazarak paylaştığı görüntülere de ulaştı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, MOBESE kayıtlarından şüphelinin Tekkeköy ve Canik ilçelerinde de tehlikeli şekilde araç kullandığını belirledi. 1002 TL ceza kesildi A.V.'ye, 'Sürücünün trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda, birden fazla şerit değiştirmesi' suçundan 1002 TL trafik cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye sokacak her davranışın karşısında olmaya devam edileceği belirtildi.

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