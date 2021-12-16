Makarna suyunu asla lavaboya dökmeyin. Çünkümakarna suyundaki birçok vitamini de böylelikle ziyan ediyorsunuz. Makarnanın içerdiği tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin, folik asit gibi vitaminler suda çözülebiliyor ve makarnayı haşladığınız suyu döktüğünüz anda aslında bu sağlık deposunu da boşa harcamış olabiliyorsunuz.

Makarna suyu ile ne yapılır?

Tıpkı çorbada olduğu gibi makarna suyunu pilava da koyabilirsiniz. Bulgur ya da pirinç pilavında normal su yerine kaynamış makarna suyunu tercih edebilirsiniz. Ayrıca içerisine su ya da yoğurt eklenen börek soslarında, çorba terbiyesinde ya da sebze haşlamada da makarna suyu kullanılabilir.

Bunun için isterseniz makarna suyunu süzdükten sonra, soğutabilir ve buzdolabında saklamak için hava geçirmez bir kaba taşıyabilir ya da ileride kullanmak üzere dondurmak için buz kalıplarına dökebilirsiniz.