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"Makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:29
"Makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız"

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliğinin Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulu'na katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hareketi içinde alt ve üst ilişkisi olmadığını, herkesin kardeş olduğunu, asıl olanın bulunduğu görevin hakkını vermek olduğunu ifade etti.

Bu işe bir dava olarak baktığını anlatan Yavuz, şunları söyledi:

"Davaya bağlılığımız asla değişmeyecek, hep devam edecek. Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız. Ben de kendi adıma söylüyorum, bu işe bir dava olarak bakıyorum. Bu davanın lideri olarak da 2002'den beri Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Bu benim üçüncü dönemim, genel başkan yardımcısıyım. Yüzümün akıyla görevimi, bayrağı birine teslim etmeyi çok arzuluyorum ama hayatımın sonuna kadar da bana düşen görevin, sorumluluğun hakkını vermenin derdinde olacağım ve bu dava ruhuna aykırı hiçbir adım atmamaya çalışacağım. Sizi de şahit tutmak istiyorum."

- "Bu dünyaya şekil vereceksek, bizler vereceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de gençlerin bu ülkenin umudu, yarınların bekçileri olduğunu belirterek, her daim adaleti savunan, hakkın yanında olan, ilim irfan sahibi olan ahlaklı gençlere her geçen gün daha çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ülkenin bekası, insanlığın huzuru ve bayrağı yarınlara taşıyabilmek için çalışmak mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Yüce, "Sizler bu bayrağı bizden teslim alacaksınız ve daha ileri götüreceksiniz inşallah." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç da bu topraklarda doğan bebeklerin ümmetin sorumluluğu ve dünyanın vebaliyle doğduğunu söyledi.

Bu vebal için çalışmak, koşturmak zorunda olduklarını vurgulayan Koç, "Sizler koşturmak, çalışmak zorundasınız, ağabeyleriniz, bizler size destek olmak zorundayız. Burada çok güzel işler yapılıyor, Allah razı olsun. Yapmak zorundayız ama siz de bunlara katılmak zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu dünyaya şekil vereceksek, bizler vereceğiz." diye konuştu.

TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer de yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Dizer, tek listeyle girdiği genel kurulda yeniden vakıf temsilciliğine seçildi.

Protokol üyeleri, daha sonra vakfın eski yönetim kurulu üyelerine plaket takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:29
  1. 2. Olağan Genel Kurulu
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  3. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

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