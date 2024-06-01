Makam odasının ilk ve son haline dikkat! M. Kemal'in arkasına sığınan CHP'li duvara tosladı

CHP'de Mustafa Kemal istismarı bitmek bilmiyor.

Mustafa Kemal heykeli ve fotoğraflarının dışında icraat üretemeyen CHP yeni skandalla gündemde.

1989-1994 yılları arasında başkanlık yapan babası Ahmet Yılmaz'dan 30 yıl sonra yeniden CHP adına Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye başkanı olan Umut Yılmaz makam odasından paylaşılan fotoğrafla duvara tosladı.

"Benzemeyen Mustafa Kemal" resmiyle poz verdi

Sosyal medyadan paylaşılan iki ayrı fotoğraftan birinde, Umut Yılmaz'ın makam odasında bir yanda Mustafa Kemal, diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi yer alıyor.



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Diğer fotoğrafta ise Mustafa Kemal'in resmedildiği ancak pek de benzetilemeyen bir duvar portresi yer alıyor.

Sosyal medyada tepki çekti

Umut Yılmaz'ın makam odasının bu şekilde paylaşılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Takipçiler, başkandan hizmet beklediklerini, kendisinin ise Mustafa Kemal'le alakası olmayan bir resmi yaptırarak belediyenin bütçesini nereye harcadığını sordular.