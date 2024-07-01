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Siyaset Makam odasında darp! CHP'li başkan tutuklandı
Siyaset

Makam odasında darp! CHP'li başkan tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 14:59:00 -
Makam odasında darp! CHP'li başkan tutuklandı

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Dönmez, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

Olay

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.
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