Makam araçları sünnet arabası kendileri şoför oldu AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ile Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, kendilerine ait makam araçlarını sünnet arabası yaptı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen 29. Geleneksel Sünnet Şöleni etkinlikleri kapsamında 35 çocuk sünnet ettirildi. Belediye önünde toplanan sünnet olacak çocuklar ile aileleri, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Özçelik, Uğur ve Ünal, daha sonra sünnet arabası olan makam araçlarında direksiyon başına geçerek çocukları kentin işlek caddelerinde gezdirdi. Renkli görüntülere sahne olan bu gezinin ardından Özçelik, Uğur ve Ünal, çocuklarla eğlenceli vakitler geçirdi.



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