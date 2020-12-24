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Dünya Makam aracının görünmesi yetti! Paşinyan'a bir tokat daha
Dünya

Makam aracının görünmesi yetti! Paşinyan'a bir tokat daha

Azerbaycan karşısında alınan yenilgiden sorna Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halk tarafından gittiği her yerde tepkiyle karşılanıyor. Daha önce ziyarete gittiği kiliseden kovulan Paşinyan, bu sefer de Başbakanlık binasını kuşatan protestocuların hışmıyla karşı karşıya kaldı. Protestocular Paşinyan'ın aracına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:39:00 -
Makam aracının görünmesi yetti! Paşinyan'a bir tokat daha

Ermenistan'da sular durulmuyor. Azerbaycan karşısında alınan yenilgiden sorna Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halk tarafından gittiği her yerde tepkiyle karşılanıyor. Daha önce ziyarete gittiği kiliseden kovulan Paşinyan, bu sefer de Başbakanlık binasını kuşatan protestocuların hışmıyla karşı karşıya kaldı. Protestocular Paşinyan'ın aracına saldırdı.

Başkent Erivan'da, Paşinyan karşıtı protestocular, Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sardı.

Güvenlik güçleri, Başbakanlık binası başta olmak üzere şehirde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde tedbirler aldı.

Paşinyan'ın aracı göstericiler tarafından saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı.

Başbakanlık binası önünde bakanların binaya giriş ve çıkışlarını engellemek isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında sık sık arbede yaşandı.

Bina çıkışının önündeki yolu kapatan eylemciler, resmi araçların geçişini engellemeye çalıştı.

Resmi bir araç polisin arasından geçerek, protestocuların üzerine doğru ilerledi.

Yumruklarla saldırdılar

Protestocular, arabaya kar topu atarak ve yumruklarla saldırdı. Aracı engellemeye çalışan bazı protestocular da gözaltına alındı.

Paşinyan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdikten sonra protestocular, Başbakanlık binasının etrafından ayrılmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda çadır kuran protestocular, geceyi burada geçirerek gösterilerine devam etti.

"Hapiste olmalı"

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile savaşın devam ettiğini, sadece savaşın aktif aşamasının sona erdiğini ileri sürdü.

Manukyan, görevde kaldığı sürece ülkenin kaybettiğini belirttiği Paşinyan’ın, Azerbaycan ile sınırları belirlemek üzere anlaşma yapacağını söyledi.. Manukyan, "Paşinyan ülkeyi çökertti. O, suçlu ve hapiste olmak zorundadır" dedi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

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