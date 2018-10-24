MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat: Yerel seçimlerde ittifak olmamasının bir zararı olmaz

Resul Ekrem Şahan / ANKARA

MHP kanadından yerel seçimlere ilişkin ‘ittifak yapılmayacak’ açıklaması geldi. Konuya ilişkin MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuyla ilgili şunları söyledi:

“AK Parti Türkiye genelinde MHP ile getirinin yüksek olduğu il, ilçeleri tarattırdı ve kamuoyu araştırmaları yaptırdı. Bu kamuoyu araştırmalarından Adana, Mersin, Manisa, Karabük ve Isparta bölgelerini biz de araştırmalarımızı yaptık. Araştırma yapılan bölgelerin özelliği belediyelerin MHP’de olmasıydı. MHP’nin de oy oranının yüksek olduğu illerde araştırmalarımızı yaptık. Aynı zamanda AK Parti ile MHP’nin bir araya gelip oy oranın farklı olabileceği yerlerde de araştırmalarımızı yaptık.

Ancak bu noktada MHP’nin bir takım sorunları oldu. Son yapılan seçimde MHP’ye AK Parti’den çok ciddi bir şekilde oy gitmesine rağmen MHP dördüncü parti oldu. AK Parti ile MHP arasında ittifakın olmaması hiçbir zarar vermez. AK Parti için ittifakla beraber oy oranı için yüzde 38 gösteriyorlardı. AK Parti oy oranında düşme olmadan ciddi bir süreç taşıyacak. AK Parti bir kere yüzde 40’lara inmeyecek elimizdeki veriler gösteriyor. Bunun sebebi de şu ki muhalefette bir numara yok.”