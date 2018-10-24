0553 313 94 23

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat: Yerel seçimlerde ittifak olmamasının bir zararı olmaz

MHP kanadından yerel seçimlere ilişkin gelen ‘ittifak yapılmayacak’ açıklamasını değerlendiren MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:07
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat: Yerel seçimlerde ittifak olmamasının bir zararı olmaz

Resul Ekrem Şahan / ANKARA

MHP kanadından yerel seçimlere ilişkin ‘ittifak yapılmayacak’ açıklaması geldi. Konuya ilişkin MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuyla ilgili şunları söyledi:

AK Parti Türkiye genelinde MHP ile getirinin yüksek olduğu il, ilçeleri tarattırdı ve kamuoyu araştırmaları yaptırdı. Bu kamuoyu araştırmalarından Adana, Mersin, Manisa, Karabük ve Isparta bölgelerini biz de araştırmalarımızı yaptık. Araştırma yapılan bölgelerin özelliği belediyelerin MHP’de olmasıydı. MHP’nin de oy oranının yüksek olduğu illerde araştırmalarımızı yaptık. Aynı zamanda AK Parti ile MHP’nin bir araya gelip oy oranın farklı olabileceği yerlerde de araştırmalarımızı yaptık.

Ancak bu noktada MHP’nin bir takım sorunları oldu. Son yapılan seçimde MHP’ye AK Parti’den çok ciddi bir şekilde oy gitmesine rağmen MHP dördüncü parti oldu. AK Parti ile MHP arasında ittifakın olmaması hiçbir zarar vermez. AK Parti için ittifakla beraber oy oranı için yüzde 38 gösteriyorlardı. AK Parti oy oranında düşme olmadan ciddi bir süreç taşıyacak. AK Parti bir kere yüzde 40’lara inmeyecek elimizdeki veriler gösteriyor. Bunun sebebi de şu ki muhalefette bir numara yok.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:07
  1. Karabük
  2. Manisa
  3. Mersin
  4. Isparta
  5. Adana
  6. MHP
  7. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat
  8. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim için kırmızı bülten çıkarıldı!
    1. O isim için kırmızı bülten çıkarıldı!
    2. Türkiye'nin tepkisi sonrası..
    3. İran Suudi Arabistan'ı topa tuttu!
    4. Uçaktaki tacizci kendini böyle..
    5. Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı..
    6. Tesbihçi Hüseyin Amca vefat etti
    7. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali..
    8. MHP'den Melih Gökçek bombası!
    9. Guardian'dan çarpıcı yorum: Selman'ın..
    10. PKK'nın infaz timi enselendi
    11. Ravcı: Galatasaray yenilmeyecek bir..
    12. Danıştay Başkanı'ndan ant açıklaması
    13. Vahşet! Kulakları ve ayaklarını kesip..
    14. Saddam'ın koruması Türkiye'de ölü..
    15. Dinlenme tesislerinde mescid sıkıntısı..
    16. Hac parası ne kadar 2019 hac kayıt..
    17. Galatasaray'ın Schalke maçındaki..
    18. MHP’nin gazetesi, ittifak tartışmasını..
    19. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    20. ABD'den sivil katliam! Aralarında 3..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur