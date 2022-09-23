MAK araştırma duyurdu! 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı netleşti'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyuna adaylık sinyalleri verirken MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının netleştiğini söyledi.
yeniakit.com.tr
MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'nın adayının netleştiğini iddia etti.
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak duyurulurken Millet İttifakı'nın adayı hala belirsizliğini koruyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, DP ve Saadet Partisi'nden oluşan 6'lı masada toplantılar devam etmesine karşın aday çıkaramayan muhalefette zaman zaman da ipler geriliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışları 'aday'lık sinyali olarak kamuoyunda tartışılırken MAK Araştırma Şirketi'nin Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından bir iddiada bulundu.
"Cumhurbaşkanı adayı netleşti"
Kulat, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Açıklama günü geldiğinde açıklanır ama..." diyerek yeni bir iddiada bulundu. Kulat, "Millet İttifakı'nın adayı an itibarıyla netleşmiştir.